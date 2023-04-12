В ОГП пояснили, чому в Україні судять вояків РФ навіть після звісток про їхню смерть

Українські правоохоронці методично працюють для доведення провини російських воєнних злочинців, навіть якщо є інформація про їхню загибель на війні. Особлива увага приділяється злочинам проти цивільного населення.

Джерело: заступник начальника Департаменту Офісу генерального прокурора Андрій Андрєєв у коментарі УП

Деталі: В Офісі генпрокурора пояснюють, що в кожному конкретному випадку крапку в історії воєнного злочину має поставити суд.

Андрєєв вказує, що для закриття провадження у зв’язку зі смертю потрібні відповідні офіційні документи, які підтверджують зазначений факт, але отримати ці документи в законий спосіб не є можливим у зв’язку з розірванням будь-яких міжнародних відносин з РФ.

Також закриття провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного не є реабілітуючою підставою, це фактичне доведення винуватості, додає представник ОГП.

Пряма мова: "Суд має ретельно дослідити докази, надані як стороною обвинувачення, так і стороною захисту. Рішення про закриття кримінального провадження суд прийматиме лише при достатності доказів про вину особи.

Варто зазначити, що сторона захисту чи близькі родичі померлого, можуть заявити клопотання про повний розгляд справи з метою його реабілітації.

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І головне: законне рішення суду має бути у кожній справі, навіть якщо обвинувачений - військовослужбовець РФ".

Нагадаємо: За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора було скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 173-го окремого розвідувального батальйону 106-ї дивізії ЗС РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушень законів та звичаїв війни. Згідно з матеріалами слідства, він причетний до розстрілу евакуаційної колони в Ірпені.

За даними російських ЗМІ цей військовий, загинув у квітні 2022 року на війні з Україною.