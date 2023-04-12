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В ОГП пояснили, чому в Україні судять вояків РФ навіть після звісток про їхню смерть

Валентина РоманенкоСереда, 12 квітня 2023, 16:12
В ОГП пояснили, чому в Україні судять вояків РФ навіть після звісток про їхню смерть
ФОТО: ОГП

Українські правоохоронці методично працюють для доведення провини російських воєнних злочинців, навіть якщо є інформація про їхню загибель на війні. Особлива увага приділяється злочинам проти цивільного населення.

Джерело: заступник начальника Департаменту Офісу генерального прокурора Андрій Андрєєв у коментарі УП

Деталі: В Офісі генпрокурора пояснюють, що в кожному конкретному випадку крапку в історії воєнного злочину має поставити суд.

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Андрєєв вказує, що для закриття провадження у зв’язку зі смертю потрібні відповідні офіційні документи, які підтверджують зазначений факт, але отримати ці документи в законий спосіб не є можливим у зв’язку з розірванням будь-яких міжнародних відносин з РФ.

Також закриття провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного не є реабілітуючою підставою, це фактичне доведення винуватості, додає представник ОГП. 

Пряма мова: "Суд має ретельно дослідити докази, надані як стороною обвинувачення, так і стороною захисту. Рішення про закриття кримінального провадження суд прийматиме лише при достатності доказів про вину особи.

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Варто зазначити, що сторона захисту чи близькі родичі померлого, можуть заявити клопотання про повний розгляд справи з метою його реабілітації.

І головне: законне рішення суду має бути у кожній справі, навіть якщо обвинувачений - військовослужбовець РФ".

Нагадаємо: За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора було скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 173-го окремого розвідувального батальйону 106-ї дивізії ЗС РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушень законів та звичаїв війни. Згідно з матеріалами слідства, він причетний до розстрілу евакуаційної колони в Ірпені.

За даними російських ЗМІ цей військовий, загинув у квітні 2022 року на війні з Україною.

Теми: Офіс генпрокуроравійна
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