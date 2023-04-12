В ОГП объяснили, почему в Украине судят вояк РФ даже после известий об их смерти
Украинские правоохранители методично работают для доказательства вины российских военных преступников, даже если есть информация об их гибели на войне. Особое внимание уделяется преступлениям против гражданского населения.
Источник: заместитель начальника Департамента Офиса генерального прокурора Андрей Андреев в комментарии УП
Детали: В Офисе генпрокурора объясняют, что в каждом конкретном случае точку в истории военного преступления должен поставить суд.
Андреев указывает, что для закрытия производства в связи со смертью нужны соответствующие официальные документы, подтверждающие указанный факт, но получить эти документы законным способом невозможно в связи с расторжением любых международных отношений с РФ.
Также закрытие производства в связи со смертью подозреваемого не является реабилитирующим основанием, это фактическое доказательство виновности, добавляет представитель ОГП.
Прямая речь: "Суд должен тщательно исследовать доказательства, предоставленные как стороной обвинения, так и стороной защиты. Решение о закрытии уголовного производства суд будет принимать только при достаточности доказательств о вине лица.
Стоит отметить, что сторона защиты или близкие родственники умершего, могут заявить ходатайство о полном рассмотрении дела с целью его реабилитации.
И главное: законное решение суда должно быть в каждом деле, даже если обвиняемый - военнослужащий РФ".
Напомним: Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора был направлен в суд обвинительный акт в отношении командира роты 173-го отдельного разведывательного батальона 106-й дивизии ВС РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенным с умышленным убийством и других нарушений законов и обычаев войны. Согласно материалам следствия, он причастен к расстрелу эвакуационной колонны в Ирпене.
По данным российских СМИ этот военный, погиб в апреле 2022 года на войне с Украиной.