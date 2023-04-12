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В ОГП объяснили, почему в Украине судят вояк РФ даже после известий об их смерти

Валентина РоманенкоСреда, 12 апреля 2023, 16:12
В ОГП объяснили, почему в Украине судят вояк РФ даже после известий об их смерти
ФОТО: ОГП

Украинские правоохранители методично работают для доказательства вины российских военных преступников, даже если есть информация об их гибели на войне. Особое внимание уделяется преступлениям против гражданского населения.

Источник: заместитель начальника Департамента Офиса генерального прокурора Андрей Андреев в комментарии УП

Детали: В Офисе генпрокурора объясняют, что в каждом конкретном случае точку в истории военного преступления должен поставить суд.

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Андреев указывает, что для закрытия производства в связи со смертью нужны соответствующие официальные документы, подтверждающие указанный факт, но получить эти документы законным способом невозможно в связи с расторжением любых международных отношений с РФ.

Также закрытие производства в связи со смертью подозреваемого не является реабилитирующим основанием, это фактическое доказательство виновности, добавляет представитель ОГП.

Прямая речь: "Суд должен тщательно исследовать доказательства, предоставленные как стороной обвинения, так и стороной защиты. Решение о закрытии уголовного производства суд будет принимать только при достаточности доказательств о вине лица.

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Стоит отметить, что сторона защиты или близкие родственники умершего, могут заявить ходатайство о полном рассмотрении дела с целью его реабилитации.

И главное: законное решение суда должно быть в каждом деле, даже если обвиняемый - военнослужащий РФ".

Напомним: Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора был направлен в суд обвинительный акт в отношении командира роты 173-го отдельного разведывательного батальона 106-й дивизии ВС РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенным с умышленным убийством и других нарушений законов и обычаев войны. Согласно материалам следствия, он причастен к расстрелу эвакуационной колонны в Ирпене.

По данным российских СМИ этот военный, погиб в апреле 2022 года на войне с Украиной.

Темы: Офис генпрокуроравойна
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