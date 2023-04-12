Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОГП объяснили, почему в Украине судят вояк РФ даже после известий об их смерти

Валентина РоманенкоСреда, 12 апреля 2023, 16:12
В ОГП объяснили, почему в Украине судят вояк РФ даже после известий об их смерти
ФОТО: ОГП

Украинские правоохранители методично работают для доказательства вины российских военных преступников, даже если есть информация об их гибели на войне. Особое внимание уделяется преступлениям против гражданского населения.

Источник: заместитель начальника Департамента Офиса генерального прокурора Андрей Андреев в комментарии УП

Детали: В Офисе генпрокурора объясняют, что в каждом конкретном случае точку в истории военного преступления должен поставить суд.

Андреев указывает, что для закрытия производства в связи со смертью нужны соответствующие официальные документы, подтверждающие указанный факт, но получить эти документы законным способом невозможно в связи с расторжением любых международных отношений с РФ.

Также закрытие производства в связи со смертью подозреваемого не является реабилитирующим основанием, это фактическое доказательство виновности, добавляет представитель ОГП.

Прямая речь: "Суд должен тщательно исследовать доказательства, предоставленные как стороной обвинения, так и стороной защиты. Решение о закрытии уголовного производства суд будет принимать только при достаточности доказательств о вине лица.

Стоит отметить, что сторона защиты или близкие родственники умершего, могут заявить ходатайство о полном рассмотрении дела с целью его реабилитации.

ВИДЕО ДНЯ

И главное: законное решение суда должно быть в каждом деле, даже если обвиняемый - военнослужащий РФ".

Напомним: Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора был направлен в суд обвинительный акт в отношении командира роты 173-го отдельного разведывательного батальона 106-й дивизии ВС РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенным с умышленным убийством и других нарушений законов и обычаев войны. Согласно материалам следствия, он причастен к расстрелу эвакуационной колонны в Ирпене.

По данным российских СМИ этот военный, погиб в апреле 2022 года на войне с Украиной.

Темы: Офис генпрокуроравойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Офис генпрокурора
Российского командира будут судить за расстрел колонны в Ирпене
Жена Медведчука нелегально строила гостиничный комплекс на Львовщине - СБУ
Враг обстрелял Донецкую область: 6 погибших и 7 раненых – ОГП
Последние новости
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
23:14
Макрон сожалеет об отсутствии компромисса по пенсионной реформе, но отменять ее не будет
Все новости...
Реклама: