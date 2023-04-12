Окупанти вивезли зі сходу понад 100 тисяч українських дітей – Спротив

Російські загарбники з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей вивезли понад 100 тисяч українських дітей – їх депортували під приводом нібито "лікування".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Окупанти продовжують примусові "медогляди" для дітей на тимчасово окупованих територіях, аби мати підставу для депортації українців.

Реклама:

На програму "медичного огляду", який проводять звезені лікарі ворог планує витратити 1,4 млрд рублів. Після огляду переважній більшості дітей приписують "лікування" у РФ, від якого батьки не можуть відмовитись, адже тоді їм погрожують відібрати батьківські права".

Деталі: Повідомляється, що лише з початку року на Донеччині так званий огляд пройшли 75 тисяч дітей і 39 тисяч з них в результаті вивезли в Росію.

На Луганщині нібито "оглянули" 94 тисячі дітей, з яких у 66 тисяч "виявили патологію", після чого вивезли.

ВІДЕО ДНЯ

Спротив зазначає, що також зафіксовані випадки, коли лікарі вимагають у батьків гроші, аби не "виявляти патологію".