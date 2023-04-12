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Окупанти вивезли зі сходу понад 100 тисяч українських дітей – Спротив

Ірина БалачукСереда, 12 квітня 2023, 18:03
Окупанти вивезли зі сходу понад 100 тисяч українських дітей – Спротив
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Російські загарбники з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей вивезли понад 100 тисяч українських дітей – їх депортували під приводом нібито "лікування".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Окупанти продовжують примусові "медогляди" для дітей на тимчасово окупованих територіях, аби мати підставу для депортації українців.

На програму "медичного огляду", який проводять звезені лікарі ворог планує витратити 1,4 млрд рублів. Після огляду переважній більшості дітей приписують "лікування" у РФ, від якого батьки не можуть відмовитись, адже тоді їм погрожують відібрати батьківські права".

Деталі: Повідомляється, що лише з початку року на Донеччині так званий огляд пройшли 75 тисяч дітей і 39 тисяч з них в результаті вивезли в Росію.

На Луганщині нібито "оглянули" 94 тисячі дітей, з яких у 66 тисяч "виявили патологію", після чого вивезли.

Спротив зазначає, що також зафіксовані випадки, коли лікарі вимагають у батьків гроші, аби не "виявляти патологію".

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Теми: окупаціядітидепортація
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