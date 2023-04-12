Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты вывезли с востока более 100 тысяч украинских детей – ЦНС

Ирина БалачукСреда, 12 апреля 2023, 18:03
Оккупанты вывезли с востока более 100 тысяч украинских детей – ЦНС
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Российские захватчики из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей вывезли более 100 тысяч украинских детей – их депортировали под предлогом якобы "лечения".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Оккупанты продолжают принудительные "медосмотры" для детей на временно оккупированных территориях, чтобы иметь основание для депортации украинцев.

На программу "медицинского осмотра", который проводят свезенные врачи враг планирует потратить 1,4 млрд рублей. После осмотра подавляющему большинству детей приписывают "лечение" в РФ, от которого родители не могут отказаться, поскольку тогда им угрожают отобрать родительские права".

Детали: Сообщается, что только с начала года в Донецкой области так называемый осмотр прошли 75 тысяч детей и 39 тысяч из них в результате вывезли в Россию.

На Луганщине якобы "осмотрели" 94 тысячи детей, из которых у 66 тысяч "обнаружили патологию", после чего вывезли.

Сопротивление отмечает, что также зафиксированы случаи, когда врачи требуют у родителей деньги, чтобы не "обнаруживать патологию".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оккупациядетидепортация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
оккупация
В Донецкой области оккупанты увеличили количество блокпостов, проводят "фильтрацию" – штаб
Пустые улицы, лужи крови и воспоминания о гауляйтере-неудачнике. Как деоккупированный Волчанск живет под постоянными обстрелами
Руководитель эстонской редакции Sputnik сбежала от следствия на оккупированную территорию Украины
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: