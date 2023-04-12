Оккупанты вывезли с востока более 100 тысяч украинских детей – ЦНС

Российские захватчики из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей вывезли более 100 тысяч украинских детей – их депортировали под предлогом якобы "лечения".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Оккупанты продолжают принудительные "медосмотры" для детей на временно оккупированных территориях, чтобы иметь основание для депортации украинцев.

На программу "медицинского осмотра", который проводят свезенные врачи враг планирует потратить 1,4 млрд рублей. После осмотра подавляющему большинству детей приписывают "лечение" в РФ, от которого родители не могут отказаться, поскольку тогда им угрожают отобрать родительские права".

Детали: Сообщается, что только с начала года в Донецкой области так называемый осмотр прошли 75 тысяч детей и 39 тысяч из них в результате вывезли в Россию.

На Луганщине якобы "осмотрели" 94 тысячи детей, из которых у 66 тысяч "обнаружили патологию", после чего вывезли.

Сопротивление отмечает, что также зафиксированы случаи, когда врачи требуют у родителей деньги, чтобы не "обнаруживать патологию".