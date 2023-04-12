Оккупанты вывезли с востока более 100 тысяч украинских детей – ЦНС

Российские захватчики из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей вывезли более 100 тысяч украинских детей – их депортировали под предлогом якобы "лечения".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Оккупанты продолжают принудительные "медосмотры" для детей на временно оккупированных территориях, чтобы иметь основание для депортации украинцев.

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На программу "медицинского осмотра", который проводят свезенные врачи враг планирует потратить 1,4 млрд рублей. После осмотра подавляющему большинству детей приписывают "лечение" в РФ, от которого родители не могут отказаться, поскольку тогда им угрожают отобрать родительские права".

Детали: Сообщается, что только с начала года в Донецкой области так называемый осмотр прошли 75 тысяч детей и 39 тысяч из них в результате вывезли в Россию.

На Луганщине якобы "осмотрели" 94 тысячи детей, из которых у 66 тысяч "обнаружили патологию", после чего вывезли.

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Сопротивление отмечает, что также зафиксированы случаи, когда врачи требуют у родителей деньги, чтобы не "обнаруживать патологию".