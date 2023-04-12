ЗСУ уразили склад із боєприпасами та збили безпілотник РФ – Генштаб

Збройні сили України за минулу добу уразили склад із боєприпасами та радіолокаційну станцію ворога, а також збили російський безпілотник "Орлан-10".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 1 ворожий БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію противника.

Протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито 34 атаки ворога.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

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Противник і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог обстріляв населені пунктів Галаганівка, Залізний Міст, Архипівка Чернігівської області; Мефодівка, Білопілля, Волфине, Кіндратівка, Варачине, Басівка, Запсілля Сумської області, а також Ветеринарне, Вовчанськ, Варварівка, Землянки, Комісарове та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Піщане, Кузьмине та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Хромового та біля Богданівки. Підрозділи сил оборони відбили близько 18 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 14 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Качкарівку, Веселе, Антонівку, Інженерне, Зеленівку Херсонської області та місто Херсон.