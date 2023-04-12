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ВСУ поразили склад с боеприпасами и сбили беспилотник РФ – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоСреда, 12 апреля 2023, 18:40
ВСУ поразили склад с боеприпасами и сбили беспилотник РФ – Генштаб
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки поразили склад с боеприпасами и радиолокационную станцию врага, а также сбили российский беспилотник "Орлан-10".

Источник: Генштаб ВСУ 

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит вражеский БпЛА типа "Орлан-10".

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию противника.

В течение суток противник нанес 19 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди гражданского населения.

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено 34 атаки врага. 

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Противник и в дальнейшем удерживает определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. В течение суток враг обстрелял населенные пункты Галагановка, Железный Мост, Архиповка Черниговской области; Мефодовка, Белополье, Волфино, Кондратовка, Варачино, Басовка, Запселье Сумской области, а также Ветеринарное, Волчанск, Варваровка, Землянки, Комиссарово и Колодязное на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополя, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Песчаное, Кузьмино и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Хромового и у Богдановки.  Подразделения сил обороны отбили около 18 атак противника на указанном участке фронта.  От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено 14 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области. 

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времовку и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Качкаровку, Веселое, Антоновку, Инженерное, Зеленовку Херсонской области и город Херсон.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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