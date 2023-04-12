Шмигаль зустрівся із главою Пентагону і попросив винищувачі для України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ході свого візиту до США зустрівся із главою Пентагону Ллойдом Остіном.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.
По завершенню зустрічі Шмигаль попросив Остіна надати України винищувачі F-15 і F-16, а також ракети дальнього радіусу дії.
"Ми виграємо цю війну, але для того, щоби досягти цієї мети скоріше та з меншими втратами, Україна потребуватиме більшої військової підтримки", – зазначив український прем’єр.
Остін не став коментувати конкретні запити, але пообіцяв розширити виробництво військової техніки в США для України.
"Ми будемо продовжувати інвестувати в нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва", – сказав він.
Раніше повідомлялося, що Шмигаль розпочав візит до США, під час якого, за його словами він розраховує на нові домовленості зі стратегічним партнером.
У вівторок, 11 квітня, прем’єр-міністр Шмигаль відвідав з візитом Канаду.
У межах цього візиту Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні.
Також обидві країни оголосили про завершення переговорів щодо оновленої Угоди про вільну торгівлю.