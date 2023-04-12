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Шмигаль зустрівся із главою Пентагону і попросив винищувачі для України

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 18:53
Шмигаль зустрівся із главою Пентагону і попросив винищувачі для України
Денис Шмигаль і Ллойд Остін. Фото з Telegram Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ході свого візиту до США зустрівся із главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

По завершенню зустрічі Шмигаль попросив Остіна надати України винищувачі F-15 і F-16, а також ракети дальнього радіусу дії.

"Ми виграємо цю війну, але для того, щоби досягти цієї мети скоріше та з меншими втратами, Україна потребуватиме більшої військової підтримки", – зазначив український прем’єр.

Остін не став коментувати конкретні запити, але пообіцяв розширити виробництво військової техніки в США для України.

"Ми будемо продовжувати інвестувати в нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль розпочав візит до США, під час якого, за його словами він розраховує на нові домовленості зі стратегічним партнером.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок, 11 квітня, прем’єр-міністр Шмигаль відвідав з візитом Канаду.

У межах цього візиту Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні.

Також обидві країни оголосили про завершення переговорів щодо оновленої Угоди про вільну торгівлю.

Теми: Шмигаль СШАвинищувачі
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