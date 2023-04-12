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Шмыгаль встретился с главой Пентагона и попросил истребители для Украины

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 18:53
Шмыгаль встретился с главой Пентагона и попросил истребители для Украины
Денис Шмыгаль и Ллойд Остин. Фото из Telegram Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе своего визита в США встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

По завершению встречи Шмыгаль попросил Остина предоставить Украине истребители F-15 и F-16, а также ракеты дальнего радиуса действия.

"Мы выиграем эту войну, но для того, чтобы достичь этой цели быстрее и с меньшими потерями, Украина потребует большей военной поддержки", – отметил украинский премьер.

Остин не стал комментировать конкретные запросы, но пообещал расширить производство военной техники в США для Украины.

"Мы будем продолжать инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль начал визит в США, во время которого, по его словам он рассчитывает на новые договоренности со стратегическим партнером.

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Во вторник, 11 апреля, премьер-министр Шмыгаль посетил с визитом Канаду.

В рамках этого визита Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине.

Также обе страны объявили о завершении переговоров по обновленному Соглашению о свободной торговле.

Темы: ШмыгальСШАистребители
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