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Помер пропагандист Багіров, який був довіреною особою Путіна на виборах

Олена РощінаСереда, 12 квітня 2023, 18:55
Помер пропагандист Багіров, який був довіреною особою Путіна на виборах
Едуард Багіров, фото з Varlamov News

Помер російський пропагандист і довірена особа Володимира Путіна на виборах 2012 року Едуард Багіров.

Джерело: російське "Радіо Свобода" і "Медуза", Telegram-канали Varlamov News і Маргарита Симоньян

Деталі: Діяч блогосфери початку-середини двотисячних Едуард Багіров помер на 48 році життя, повідомили Радіо Свобода його друзі. 

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Цю інформацію підтвердила пропагандистка Маргарита Симоньян.

Як повідомило одне з джерел Varlamov News в оточенні Багірова, останній тиждень він перебував у комі. Також повідомляється, що "у нього відмовили всі органи".

Едуард Багіров здобув популярність у 2007 році після виходу роману "Гастарбайтер". Серед інших його робіт романи "Коханці" (2008 рік) та "Ідеаліст" (2010 рік). Він також написав сценарії до фільму "Онєгін" і серіалу "Попіл".

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Крім літературної діяльності Багіров активно займався політикою. Він був довіреною особою Путіна на виборах 2012 року, а в 2016 році балотувався в Держдуму від партії "Патріоти Росії".

Останнім часом Багіров працював на державному радіо "Спутник" і займався просуванням навколокремлівського порядку денного в Телеграмі.

Теми: Росіяпропаганда
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