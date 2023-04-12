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Умер пропагандист Багиров, который был доверенным лицом Путина на выборах

Елена РощинаСреда, 12 апреля 2023, 18:55
Умер пропагандист Багиров, который был доверенным лицом Путина на выборах
Эдуард Багиров, фото из Varlamov News

Умер российский пропагандист и доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2012 года Эдуард Багиров.

Источник: "Радио Свобода" и "Медуза", Telegram-каналы Varlamov News и Маргарита Симоньян

Детали: Деятель блогосферы начала-середины двухтысячных Эдуард Багиров умер на 48 году жизни, сообщили Радио Свобода его друзья. 

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Эту информацию подтвердила пропагандистка Маргарита Симоньян.

Как сообщил один из источников Varlamov News в окружении Багирова, последнюю неделю он находился в коме. Также сообщается, что "у него отказали все органы".

Эдуард Багиров получил известность в 2007 году после выхода романа "Гастарбайтер". Среди других его работ романы "Любовники" (2008 год) и "Идеалист" (2010 год). Он также написал сценарии к фильму "Онегин" и сериалу "Пепел".

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Помимо литературной деятельности Багиров активно занимался политикой. Он был доверенным лицом Путина на выборах 2012 года, а в 2016 году баллотировался в Госдуму от партии "Патриоты России".

В последнее время Багиров работал на государственном радио "Спутник" и занимался продвижением околокремлёвской повестки в Телеграме.

Темы: Росcияпропаганда
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