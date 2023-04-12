Сійярто пояснив, що прийняв у Будапешті главу МЗС Білорусі заради миру в Україні

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що зустрівся з міністром закордонних справ Білорусі Сергеєм Алєйником, бо Угорщина якнайшвидше прагне миру в Україні.

Про це Сійярто заявив за підсумками засідання білорусько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва в Будапешті, його цитує білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

"Незважаючи на будь-які критики та напади, дуже важливо було, щоб ми сьогодні тут, у Будапешті, зустрілися. Угорщина за мир, хоче якнайшвидшого миру. Ми хотіли б, щоб війна, яка йде у нас по сусідству, закінчилася", – сказав він.

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За словами Сійярто, Угорщина хоче уникнути розширення війни, тому він і зустрівся з білоруським міністром.

"Сьогоднішню зустріч я використав для того, щоб попросити пана міністра, щоб Білорусь зробила все можливе для запобігання розширенню цієї війни", – сказав Сійярто.

Він заявив, що зовнішньополітичні відомства мають зберігати канали комунікацій відкритими і не йти шляхом ізоляції представників тієї чи іншої країни.

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"Надія на мир житиме доти, доки канали спілкування залишаться відкритими. Якщо канали спілкування ми закриємо, тоді ми відмовимося від надії на мир. Тому сьогоднішня зустріч надає нам допомогу в тому, щоб підтримати надію на мир", – сказав угорський міністр.

Він зазначив, що Білорусь на початку повномасштабної війни в Україні "виступала за мирні переговори" та їхні перші раунди відбулися саме на білоруській території.

"І ми, угорці, дуже сподіваємось на те, що ці мирні переговори якнайшвидше відновляться", – сказав Сійярто.

Білорусь, як відомо, підтримувала Росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Алєйник у вівторок прибув до Угорщини для участі у засіданні міжурядової комісії з питань економічної співпраці.

Очільник угорського МЗС сам був у Білорусі в лютому цього року. За підсумками візиту він заявив, що Угорщина й Білорусь домовилися розвивати економічну співпрацю, а також закликали до "якнайшвидшого миру".