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Сийярто объяснил, что принял в Будапеште главу МИД Беларуси ради мира в Украине

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 19:09

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что встретился с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником, потому что Венгрия как можно быстрее стремится к миру в Украине.

Об этом Сийярто заявил по итогам заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Будапеште, его цитирует белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

"Несмотря на любые критики и нападения, очень важно было, чтобы мы сегодня здесь, в Будапеште, встретились. Венгрия за мир, хочет скорейшего мира. Мы хотели бы, чтобы война, которая идет у нас по соседству, закончилась", – сказал он.

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По словам Сийярто, Венгрия хочет избежать расширения войны, поэтому он и встретился с белорусским министром.

"Сегодняшнюю встречу я использовал для того, чтобы попросить господина министра, чтобы Беларусь сделала все возможное для предотвращения расширения этой войны", – сказал Сийярто.

Он заявил, что внешнеполитические ведомства должны сохранять каналы коммуникаций открытыми и не идти по пути изоляции представителей той или иной страны. 

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"Надежда на мир будет жить до тех пор, пока каналы общения останутся открытыми. Если каналы общения мы закроем, тогда мы откажемся от надежды на мир. Поэтому сегодняшняя встреча оказывает нам помощь в том, чтобы поддержать надежду на мир", – сказал венгерский министр.

Он отметил, что Беларусь в начале полномасштабной войны в Украине "выступала за мирные переговоры" и их первые раунды состоялись именно на белорусской территории. 

"И мы, венгры, очень надеемся на то, что эти мирные переговоры как можно быстрее возобновятся", – сказал Сийярто.

Беларусь, как известно, поддерживала Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Алейник во вторник прибыл в Венгрию для участия в заседании межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Глава венгерского МИД сам был в Беларуси в феврале этого года. 

По итогам визита он заявил, что Венгрия и Беларусь договорились развивать экономическое сотрудничество, а также призвали к "скорейшему миру".

Темы: ВенгрияБеларусьУкраинамир
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