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Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США

Олена РощінаСереда, 12 квітня 2023, 20:09

Президент Володимир Зеленський 12 квітня прийняв у Києві делегацію Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки з представниками Демократичної й Республіканської партій. 

Джерело: Telegram-канал і Facebook Зеленського 

Деталі: Зеленський повідомив, що зустрівся з двопартійною делегацією Сенату Конгресу США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі.

Президент поінформував їх про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо перспектив її розвитку. 

Учасники зустрічі детально обговорили подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі. 

Пряма мова Зеленського: "Ми боремося за спільні цінності – свободу і демократію. Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації в Європі та в усьому світі. Продовження такої комплексної підтримки – оборонної і фінансової – є запорукою нашої перемоги над агресором.

Дякую за візит в Україну. Це є важливим сигналом підтримки нашої держави та всього українського народу".

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Теми: ЗеленськийСШАміжнародні відносинидопомога Україні
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