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Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США

Олена РощінаСереда, 12 квітня 2023, 20:09

Президент Володимир Зеленський 12 квітня прийняв у Києві делегацію Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки з представниками Демократичної й Республіканської партій. 

Джерело: Telegram-канал і Facebook Зеленського 

Деталі: Зеленський повідомив, що зустрівся з двопартійною делегацією Сенату Конгресу США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі.

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Президент поінформував їх про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо перспектив її розвитку. 

Учасники зустрічі детально обговорили подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі. 

Пряма мова Зеленського: "Ми боремося за спільні цінності – свободу і демократію. Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації в Європі та в усьому світі. Продовження такої комплексної підтримки – оборонної і фінансової – є запорукою нашої перемоги над агресором.

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Дякую за візит в Україну. Це є важливим сигналом підтримки нашої держави та всього українського народу".

Теми: ЗеленськийСШАміжнародні відносинидопомога Україні
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