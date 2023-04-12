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Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США

Елена РощинаСреда, 12 апреля 2023, 20:09

Президент Владимир Зеленский 12 апреля принял в Киеве делегацию Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки с представителями Демократической и Республиканской партий. 

Источник: Telegram-канал и Facebook Зеленского 

Детали: Зеленский сообщил, что встретился с двухпартийной делегацией Сената Конгресса США в составе Джозефа Манчина, Лизы Мурковски и Марка Келли.

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Президент проинформировал их о ситуации на передовой и поделился оценками относительно перспектив ее развития. 

Участники встречи подробно обсудили дальнейшие направления американской помощи и роль Конгресса в этом процессе. 

Прямая речь Зеленского: "Мы боремся за общие ценности – свободу и демократию. Наша победа будет определяющей для развития ситуации в Европе и во всем мире. Продолжение такой комплексной поддержки – оборонной и финансовой – является залогом нашей победы над агрессором.

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Спасибо за визит в Украину. Это является важным сигналом поддержки нашего государства и всего украинского народа".

Темы: ЗеленскийСШАмеждународные отношенияпомощь Украине
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