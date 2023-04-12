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США й Латвія підтвердили присутність своїх військових в Україні: участі у війні не беруть

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 20:59

Представники Сполучених Штатів і Латвії в середу підтвердили, що в Україні перебувають їхні військовослужбовці, та наголосили, що вони не беруть жодної участі в бойових діях.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі у середу в інтерв'ю Fox News заявив, що в американському посольстві в Україні є "незначна військова присутність".

"У посольстві є невеликий військовий контингент США, який працює разом з офісом аташе з питань оборони, щоб допомогти нам працювати над підзвітністю обладнання, яке надходить в Україну і виходить із неї", – сказав він.

Представник Білого дому наголосив, що американські військові в посольстві "не воюють на полі бою": "Не було ніяких змін у рішенні президента про те, що американські війська в Україні не будуть брати участь у цій війні".

Міністерство оборони Латвії, своєю чергою, повідомило, що відправило військовослужбовців в Україну для виконання певних допоміжних функцій, включно з охороною посольства Латвії в Україні та вантажів, однак вони не беруть участі в бойових діях.

Як пише Delfi, відомство наголосило, що принципово не коментувало інформацію про витік американських документів, оскільки "очевидно, що мета цієї дії – дискредитація Збройних сил України та їхнього планованого контрнаступу".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ЗМІ повідомили, що в одному з документів Пентагону, який потрапив у ЗМІ, нібито йдеться про те, що в лютому й березні в Україні перебували 50 британських спецпризначенців, а також 17 латвійських, 15 французьких, 14 американських і один нідерландський військовослужбовець.

У документах немає відомостей про те, де саме перебували ці люди і які завдання вони виконували. Пізніше Міноборони Британії попередило про "серйозний рівень неточності" у злитих у мережу ймовірно секретних документах США.

Читайте також: Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США.

Теми: війнаСШАЛатвіяУкраїна
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