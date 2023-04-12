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США и Латвия подтвердили присутствие своих военных в Украине: участия в войне не принимают

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 20:59

Представители Соединенных Штатов и Латвии в среду подтвердили, что в Украине находятся их военнослужащие, и отметили, что они не принимают никакого участия в боевых действиях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в среду в интервью Fox News заявил, что в американском посольстве в Украине есть "незначительное военное присутствие".

"В посольстве есть небольшой военный контингент США, который работает вместе с офисом атташе по вопросам обороны, чтобы помочь нам работать над подотчетностью оборудования, которое поступает в Украину и выходит из нее", – сказал он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что американские военные в посольстве "не воюют на поле боя": "Не было никаких изменений в решении президента о том, что американские войска в Украине не будут участвовать в этой войне".

Министерство обороны Латвии в свою очередь сообщило, что отправило военнослужащих в Украину для выполнения определенных вспомогательных функций, включая охрану посольства Латвии в Украине и грузов, однако они не участвуют в боевых действиях.

Как пишет Delfi, ведомство подчеркнуло, что принципиально не комментировало информацию об утечке американских документов, поскольку "очевидно, что цель этого действия – дискредитация вооруженных сил Украины и их планируемого контрнаступления".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее СМИ сообщили, что в одном из документов Пентагона, который попал в СМИ, якобы говорится о том, что в феврале и марте в Украине находились 50 солдат британского спецназа, а также 17 латвийских, 15 французских, 14 американских и один нидерландский военнослужащий.

В документах нет сведений о том, где именно находились эти люди и какие задачи они выполняли. Позже Минобороны Британии предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть вероятно секретных документах США.

Читайте также: Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США.

Темы: войнаСШАЛатвияУкраина
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