Окупанти не святкуватимуть 9 травня в Херсонській області

Колаборант і ставленик Кремля на окупованій території Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що масові заходи 9 травня там не проводитимуть.

Джерело: Володимир Сальдо в ефірі місцевого телеканалу "Таврія", якого цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Цього року, враховуючи те, що ми перебуваємо в умовах дії указу про воєнний стан, масові заходи саме в організаційному плані не будуть проводитися з метою додаткової безпеки. Ми вважаємо, що сьогодні це не зовсім доцільно і небезпечно".

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Деталі: Водночас Сальдо заявив, що жителі окупованої частини регіону в "День перемоги" підуть до пам'ятних місць за власною ініціативою. Нібито тому меморіали та пам'ятники на території області зараз "приводяться до ладу".