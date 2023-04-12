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Окупанти не святкуватимуть 9 травня в Херсонській області

Середа, 12 квітня 2023, 21:55
Окупанти не святкуватимуть 9 травня в Херсонській області
Володимир Сальдо, скриншот

Колаборант і ставленик Кремля на окупованій території Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що масові заходи 9 травня там не проводитимуть.

Джерело: Володимир Сальдо в ефірі місцевого телеканалу "Таврія", якого цитує російський "Интерфакс

Пряма мова: "Цього року, враховуючи те, що ми перебуваємо в умовах дії указу про воєнний стан, масові заходи саме в організаційному плані не будуть проводитися з метою додаткової безпеки. Ми вважаємо, що сьогодні це не зовсім доцільно і небезпечно".

Деталі: Водночас Сальдо заявив, що жителі окупованої частини регіону в "День перемоги" підуть до пам'ятних місць за власною ініціативою. Нібито тому меморіали та пам'ятники на території області зараз "приводяться до ладу".

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