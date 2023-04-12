Оккупанты не будут праздновать 9 мая в Херсонской области

Коллаборант и ставленник Кремля на оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что массовые мероприятия 9 мая там проводить не будут.

Источник: Владимир Сальдо в эфире местного телеканала "Таврия", которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "В этом году, учитывая то, что мы находимся в условиях действия указа о военном положении, массовые мероприятия именно в организационном плане не будут проводиться в целях дополнительной безопасности. Мы считаем, что сегодня это не совсем целесообразно и небезопасно".

Реклама:

Детали: При этом Сальдо заявил, что жители оккупированной части региона в "День победы" пойдут к памятным местам по личной инициативе. Якобы поэтому мемориалы и памятники на территории области сейчас "приводятся в порядок".