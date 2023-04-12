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Зеленський: Руїни в Україні не буде, активи Росії мають піти на компенсацію

Олена РощінаСереда, 12 квітня 2023, 22:53
Зеленський: Руїни в Україні не буде, активи Росії мають піти на компенсацію
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський переконаний, що попри війну Україна не перетвориться на руїну, а Росія відшкодує збитки, в тому числі за рахунок своїх олігархів і посадовців.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 квітня

Деталі: Зеленський повідомив, що в середу ввечері взяв участь у "зустрічі спеціального формату підтримки України – фінансового". 

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Цей захід відбувається у Вашингтоні й обʼєднує міністрів фінансів "міцних демократій" – партнерів України, Єврокомісію, керівників міжнародних фінансових інституцій, як-то МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. 

Темою зустрічі було, насамперед, відновлення України після бойових дій.

Пряма мова Зеленського: "Я подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність. І закликав бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні українцям нормального життя.

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Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста.

Тим паче, що світ знає рішення – щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом…

Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора. І все для цього ми робимо. Дякую партнерам, які нас підтримують".

Теми: Зеленськийдопомога УкраїнівійнаРосія
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