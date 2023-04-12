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Зеленский: Руины в Украине не будет, активы России должны пойти на компенсацию

Елена РощинаСреда, 12 апреля 2023, 22:53
Зеленский: Руины в Украине не будет, активы России должны пойти на компенсацию
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский убежден, что несмотря на войну Украина не превратится в руину, а Россия возместит убытки, в том числе за счет своих олигархов и чиновников.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 12 апреля

Детали: Зеленский сообщил, что в среду вечером принял участие во "встрече специального формата поддержки Украины – финансового". 

Это мероприятие проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов "крепких демократий" – партнеров Украины, Еврокомиссию, руководителей международных финансовых институций, таких как МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития. 

Темой встречи было, прежде всего, восстановление Украины после боевых действий.

Прямая речь Зеленского: "Я поблагодарил партнеров за то, что они помогают нам сохранять устойчивость Украины, нашу финансовую стабильность. И призвал быть активными, чтобы Украина могла быть активной в восстановлении, в возвращении украинцам нормальной жизни.

Никакой руины в Украине не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста.

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Тем более, что мир знает решение – по активам России, российских чиновников, олигархов, которые богатели, пока их государство становилось террористом... 

Все эти активы должны пойти на компенсацию убытков тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться наиболее дорогой именно для агрессора. И все для этого мы делаем. Спасибо партнерам, которые нас поддерживают".

Темы: Зеленскийпомощь УкраиневойнаРосcия
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