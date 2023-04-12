В Україні відкриють парламентський офіс, який адаптуватиме законодавство до права ЄС

Руслан Стефанчук, фото з його Facebook

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук у середу підписав розпорядження про створення парламентського офісу з підтримки адаптації законодавства України до положень права ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook.

За словами Стефанчука, розпорядження "унормовує діяльність офісу у стінах Верховної ради України". Його фінансуватимуть за рахунок міжнародної технічної допомоги.

"Основні завдання офісу – це експертна, аналітична, інформаційна та документальна підтримка комітетів українського парламенту під час опрацювання євроінтеграційних законопроектів", – пояснив він.

Про створення офісу з адаптації законодавства України до права ЄС стало відомо під час першого в історії спільного засідання Верховної рада та Європейського парламенту.

За його підсумками Руслан Стефанчук анонсував регулярні зустрічі, спільні заходи, робочі контакти між парламентарями та постійну взаємодію між секретаріатами обох органів.

Нагадаємо, за підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві на початку лютого, українська сторона висловила намір підготувати Національну програму адаптації аcquis (НПАА) на основі висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці лютого український уряд для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу ініціював самоаудит законодавства на відповідність європейському.