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В Украине откроют парламентский офис, который будет адаптировать законодательство к праву ЕС

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 23:51
В Украине откроют парламентский офис, который будет адаптировать законодательство к праву ЕС
Руслан Стефанчук, фото из его Facebook

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в среду подписал распоряжение о создании парламентского офиса по поддержке адаптации законодательства Украины к положениям права ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Facebook.

По словам Стефанчука, распоряжение "нормирует деятельность офиса в стенах Верховной Рады Украины". Его будут финансировать за счет международной технической помощи.

"Основные задачи офиса – это экспертная, аналитическая, информационная и документальная поддержка комитетов украинского парламента во время обработки евроинтеграционных законопроектов", – пояснил он.

О создании офиса по адаптации законодательства Украины к праву ЕС стало известно во время первого в истории совместного заседания Верховной Рады и Европейского парламента.

По его итогам Руслан Стефанчук анонсировал регулярные встречи, совместные мероприятия, рабочие контакты между парламентариями и постоянное взаимодействие между секретариатами обоих органов.

Напомним, по итогам саммита Украина-ЕС, который состоялся в Киеве в начале февраля, украинская сторона выразила намерение подготовить Национальную программу адаптации аккіѕ (НПАА) на основе заключения Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе.

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В конце февраля украинское правительство для скорейшего начала переговоров о вступлении в Европейский Союз инициировало самоаудит законодательства на соответствие европейскому.

Темы: СтефанчукВерховная РадазаконодательствоЕС
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