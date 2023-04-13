"Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату" – радник Зеленського

Економічний радник президента України Олег Устенко заявив, що низка угод, які посилюють енергетичну співпрацю Угорщини з Росією, лише затягуватиме повномасштабну війну, й закликав Європейський Союз заблокувати їх.

Про це Устенко сказав у коментарі Politico, пише "Європейська правда".

За словами радника Зеленського, Угорщина своїми домовленостями з Росією спонсорує її війну в Україні включно з воєнними злочинами.

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"Якщо ви бачили відео, де росіяни відрізають голову українському солдату – угорці платять за ножа. Треба бути повністю сліпим, щоб не бачити, які злочини ви спонсоруєте. Купуючи більше газу у росіян, ви даєте їм більше можливостей для ескалації війни", – наголосив він.

Устенко закликав Європейський Союз "чинити весь можливий тиск" на Будапешт, щоб не допустити отримання Росією більшої кількості готівки в обмін на енергоносії для Угорщини.

"Угорщина отримує фінансову підтримку від Брюсселя, тому це чудовий інструмент, який може бути використаний негайно. Вони (угорці – ред.) роблять це за рахунок усіх. Вони намагаються отримати ці порівняльні переваги, тому що продовжують співпрацювати з кремлівським режимом", – вважає радник президента України.

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Як відомо, напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відвідав Москву, де домігся угоди щодо збільшення поставок газу з Росії та оновив угоду про фінансування атомної електростанції "Пакш".

Поїздка Сійярто до столиці Росії вирізняє позицію Будапешта з-поміж інших країн Європейського Союзу. Більшість членів об’єднання з 27 держав дистанціювалися від російського президента Владіміра Путіна через його вторгнення в Україну і прагнуть відлучити свої країни від російського викопного палива.

Уряд Угорщини активно лобіював в ЄС звільнення від будь-яких санкцій, накладених на російський газ, нафту та ядерне паливо, а також погрожував накласти вето на запропоновані дії ЄС проти Москви.

Сійярто – один з небагатьох чиновників з країни ЄС, який зустрічався з російськими посадовцями в Москві з моменту початку повномасштабної війни в Україні