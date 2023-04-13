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"Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому солдату" - советник Зеленского

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 01:58
Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому солдату - советник Зеленского
Олег Устенко фото: оп

Экономический советник президента Украины Олег Устенко заявил, что ряд соглашений, которые усиливают энергетическое сотрудничество Венгрии с Россией, только затягивать полномасштабную войну, и призвал Европейский Союз заблокировать их.

Об этом Устенко сказал в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

По словам советника Зеленского, Венгрия своими договоренностями с Россией спонсирует ее войну в Украине, включая военные преступления.

"Если вы видели видео, где россияне отрезают голову украинскому солдату – венгры платят за нож. Надо быть полностью слепым, чтобы не видеть, какие преступления вы спонсируете. Покупая больше газа у россиян, вы даете им больше возможностей для эскалации войны", – подчеркнул он.

Устенко призвал Европейский Союз "оказать все возможное давление" на Будапешт, чтобы не допустить получения Россией большего количества наличных денег в обмен на энергоносители для Венгрии.

"Венгрия получает финансовую поддержку от Брюсселя, поэтому это отличный инструмент, который может быть использован немедленно. Они (венгры – ред.) делают это за счет всех. Они пытаются получить эти сравнительные преимущества, потому что продолжают сотрудничать с кремлевским режимом", – считает советник президента Украины.

Как известно, накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Москву, где добился соглашения об увеличении поставок газа из России и обновил соглашение о финансировании атомной электростанции "Пакш".

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Поездка Сийярто в столицу России отличает позицию Будапешта среди других стран Европейского Союза. Большинство членов объединения из 27 государств дистанцировались от российского президента Владимира Путина из-за его вторжения в Украину и стремятся отлучить свои страны от российского ископаемого топлива.

Правительство Венгрии активно лоббировало в ЕС освобождение от любых санкций, наложенных на российский газ, нефть и ядерное топливо, а также угрожало наложить вето на предложенные действия ЕС против Москвы.

Сийярто – один из немногих чиновников из страны ЕС, который встречался с российскими чиновниками в Москве с момента начала полномасштабной войны в Украине.

Темы: войнаВенгрия
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