Міжнародні партнери нададуть Україні ще $115 млрд – прем’єр
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна планує отримати від міжнародних партнерів щонайменше $115 мільярдів довгострокової фінансової допомоги.
Джерело: Шмигаль після участі у круглому столі міністерського рівня на підтримку України в Світовому банку
Пряма мова: "Мобілізація ресурсів для відновлення України одна з головних тем робочого візиту у Вашингтон".
"Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки.
Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги".
"Відновлення розпочинаємо вже зараз. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд.
Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення".