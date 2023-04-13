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Міжнародні партнери нададуть Україні ще $115 млрд – прем’єр

Ольга Глущенко Четвер, 13 квітня 2023, 02:28
Міжнародні партнери нададуть Україні ще $115 млрд – прем’єр
Денис Шмигаль, фото Кабміну

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна планує отримати від міжнародних партнерів щонайменше $115 мільярдів довгострокової фінансової допомоги.

Джерело: Шмигаль після участі у круглому столі міністерського рівня на підтримку України в Світовому банку

Пряма мова: "Мобілізація ресурсів для відновлення України одна з головних тем робочого візиту у Вашингтон".

"Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки.

Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги".

"Відновлення розпочинаємо вже зараз. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд.

Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення".

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Теми: Шмигаль допомога Україні
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