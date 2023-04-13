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Международные партнеры предоставят Украине еще $115 млрд – премьер

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 02:28
Международные партнеры предоставят Украине еще $115 млрд – премьер
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина планирует получить от международных партнеров не менее $115 миллиардов долгосрочной финансовой помощи.

Источник: Шмыгаль после участия в круглом столе министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке

Прямая речь: "Мобилизация ресурсов для восстановления Украины одна из главных тем рабочего визита в Вашингтон".

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"Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки.

Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы".

"Восстановление начинаем уже сейчас. В 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 млрд.

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Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных отраслях восстановления".

Темы: Шмыгальпомощь Украине
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