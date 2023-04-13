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Північна Корея знов запустила балістичну ракету в бік Східного моря

Ольга Глущенко Четвер, 13 квітня 2023, 06:04
Північна Корея знов запустила балістичну ракету в бік Східного моря
Ракета Північної Кореї, ілюстративне фото AFP via Getty Images

У четвер Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Східного моря.

Джерело: Yonhap News Agency із посиланням на дані Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї

Деталі: Комітет повідомляє, що зафіксував запуск ракети в околицях Пхеньяна о 7:23 ранку (за місцевим часом – ред.), і ракета, випущена під великим кутом, пролетіла близько 1000 кілометрів, перш ніж впала у воду.

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Запуск відбувся через кілька днів після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв посилити свій ядерний арсенал більш "практичними та наступальними" засобами.

Перед цим Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети "Хвасон-17" 16 березня.

Нагадаємо: Північна Корея 8 квітня оголосила про завершення випробування нового типу морського безпілотника, який буцімто може нести ядерну боєголовку. 

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Теми: Північна Кореяядерна зброя
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