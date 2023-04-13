Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Північна Корея знов запустила балістичну ракету в бік Східного моря

Ольга Глущенко Четвер, 13 квітня 2023, 06:04
Північна Корея знов запустила балістичну ракету в бік Східного моря
Ракета Північної Кореї, ілюстративне фото AFP via Getty Images

У четвер Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Східного моря.

Джерело: Yonhap News Agency із посиланням на дані Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї

Деталі: Комітет повідомляє, що зафіксував запуск ракети в околицях Пхеньяна о 7:23 ранку (за місцевим часом – ред.), і ракета, випущена під великим кутом, пролетіла близько 1000 кілометрів, перш ніж впала у воду.

Запуск відбувся через кілька днів після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв посилити свій ядерний арсенал більш "практичними та наступальними" засобами.

Перед цим Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети "Хвасон-17" 16 березня.

Нагадаємо: Північна Корея 8 квітня оголосила про завершення випробування нового типу морського безпілотника, який буцімто може нести ядерну боєголовку. 

Теми: Північна Кореяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім

фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

Усі новини...
Північна Корея
КНДР провела запуск ракети із симуляцією ядерної контратаки проти США та Південної Кореї
КНДР вперше запустила дві стратегічні крилаті ракети із субмарини
Північна Корея запустила ракету невстановленого типу – Сеул
Останні новини
05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС
04:14
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
02:58
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
02:04
Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім
01:37
фотоВорог атакував Нікополь і громади, є поранений
00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
23:49
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
23:30
фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані
Усі новини...
Реклама: