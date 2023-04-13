Северная Корея снова запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

В четверг Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря.

Источник: Yonhap News Agency со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи

Детали: Комитет сообщает, что зафиксировал запуск ракеты в окрестностях Пхеньяна в 7:23 утра (по местному времени - ред.), и ракета, выпущенная под большим углом, пролетела около 1000 километров, прежде чем упала в воду.

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Запуск состоялся через несколько дней после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал усилить свой ядерный арсенал более "практичными и наступательными" средствами.

Перед этим Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты "Хвасон-17" 16 марта.

Напомним: Северная Корея 8 апреля объявила о завершении испытания нового типа морского беспилотника, который якобы может нести ядерную боеголовку.