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Северная Корея снова запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 06:04
Северная Корея снова запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
Ракета Северной Кореи, иллюстративное фото AFP via Getty Images

В четверг Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря.

Источник: Yonhap News Agency со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи

Детали: Комитет сообщает, что зафиксировал запуск ракеты в окрестностях Пхеньяна в 7:23 утра (по местному времени - ред.), и ракета, выпущенная под большим углом, пролетела около 1000 километров, прежде чем упала в воду.

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Запуск состоялся через несколько дней после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал усилить свой ядерный арсенал более "практичными и наступательными" средствами.

Перед этим Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты "Хвасон-17" 16 марта.

Напомним: Северная Корея 8 апреля объявила о завершении испытания нового типа морского беспилотника, который якобы может нести ядерную боеголовку.

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Темы: Северная Кореяядерное оружие
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