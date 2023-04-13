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Сили оборони відбили 45 атак і збили 2 ворожих дрони – зведення

Ольга Глущенко Четвер, 13 квітня 2023, 06:25
Сили оборони відбили 45 атак і збили 2 ворожих дрони – зведення
українські військові, фото Генштабу

За минулу добу українські захисники відбили 45 атак росіян і збили два ворожих ворожих БпЛА типу "Орлан - 10".

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 45 атак противника".

Деталі: Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних  удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, є загиблі і поранені серед цивільних громадян. 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури міста Слов’янськ.

Зокрема, противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка, Залізний Міст, Архипівка Чернігівської області; Мефодівка,  Середина-Буда, Есмань, Ходине, Білопілля, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка, Варачине, Басівка, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Лук’янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове, Колодязне, Новомлинськ та Оскіл на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Оскіл Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Хромове та біля Богданівки і Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка, Курдюмівка, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби що минула, ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також захисники збили 2 ворожих БпЛА типу "Орлан - 10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також 1 ворожу радіолокаційну станцію.

Теми: Генштабвійна
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