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Силы обороны отбили 45 атак и сбили 2 вражеских дрона – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 06:25
Силы обороны отбили 45 атак и сбили 2 вражеских дрона – сводка
украинские военные, фото Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники отбили 45 атак россиян и сбили два вражеских вражеских БпЛА типа "Орлан - 10".

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 45 атак противника".

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Детали: За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, есть погибшие и раненые среди гражданских лиц. 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры города Славянск.

В частности, противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка, Железный Мост, Архиповка Черниговской области; Мефодовка, Середина-Буда, Эсмань, Ходино, Белополье, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Ободы, Кондратовка, Варачино, Басовка, Запселье и Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Лукьянцы, Нескучное, Волчанск, Варваровка, Нестерно, Землянки, Комиссарово, Колодязное, Новомлинск и Оскол на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополя, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка и Оскол Харьковской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Хромовое и у Богдановки и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка, Курдюмовка, Дружба, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошедших суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки совершил обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них - Ольговское, Красное, Чаривне, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Тягинка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также защитники сбили 2 вражеских БпЛА типа "Орлан - 10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов противника, а также 1 вражескую радиолокационную станцию.

Темы: Генштабвойна
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