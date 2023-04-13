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На Донеччині окупанти збільшили кількість блокпостів, проводять "фільтрацію" – штаб

Ольга Глущенко Четвер, 13 квітня 2023, 07:02
На Донеччині окупанти збільшили кількість блокпостів, проводять фільтрацію – штаб
фото: ТГ Кириленка

Російські загарбники на окупованих територіях Донецької області збільшили кількість блокпостів та патрулів, а також проводять "фільтраційні заходи місцевого населення".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях.

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У населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області та навколо збільшилась кількість блокпостів та патрулів. На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення".

Деталі: За даними штабу, схожа ситуація у Благодатному Донецької області.

Відтак, побоюючись витоку інформації про місця розташування своїх підрозділів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, а в’їзд місцевим жителям дозволений виключно за наявності реєстрації.

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Теми: Донецька областьокупаціявійна
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