На Донеччині окупанти збільшили кількість блокпостів, проводять "фільтрацію" – штаб
Російські загарбники на окупованих територіях Донецької області збільшили кількість блокпостів та патрулів, а також проводять "фільтраційні заходи місцевого населення".
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях.
У населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області та навколо збільшилась кількість блокпостів та патрулів. На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення".
Деталі: За даними штабу, схожа ситуація у Благодатному Донецької області.
Відтак, побоюючись витоку інформації про місця розташування своїх підрозділів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, а в’їзд місцевим жителям дозволений виключно за наявності реєстрації.