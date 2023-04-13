В Донецкой области оккупанты увеличили количество блокпостов, проводят "фильтрацию" – штаб
Российские захватчики на оккупированных территориях Донецкой области увеличили количество блокпостов и патрулей, а также проводят "фильтрационные мероприятия местного населения".
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях.
В населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах враг активно проводит фильтрационные мероприятия местного населения".
Детали: По данным штаба, похожая ситуация в Благодатном Донецкой области.
Поэтому, опасаясь утечки информации о местах расположения своих подразделений, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, а въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации.