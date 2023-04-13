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В Донецкой области оккупанты увеличили количество блокпостов, проводят "фильтрацию" – штаб

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 07:02
В Донецкой области оккупанты увеличили количество блокпостов, проводят фильтрацию – штаб
фото: ТГ Кириленко

Российские захватчики на оккупированных территориях Донецкой области увеличили количество блокпостов и патрулей, а также проводят "фильтрационные мероприятия местного населения".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях.

В населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах враг активно проводит фильтрационные мероприятия местного населения".

Детали: По данным штаба, похожая ситуация в Благодатном Донецкой области.

Поэтому, опасаясь утечки информации о местах расположения своих подразделений, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, а въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации.

Темы: Донецкая областьоккупациявойна
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