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ССО і Сили оборони "хаймарснули" російського "Жителя"

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 квітня 2023, 07:16
ССО і Сили оборони хаймарснули російського Жителя
скриншот

Сили спеціальних операцій вистежили, а Сили оборони вразили з HIMARS російську станцію перешкод Р-330Ж "Житель".

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "На Донецькому напрямку оператори ССО України разом із підрозділами Сил оборони провели комплекс заходів, в ході яких виявили позицію автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Станція знаходилася досить далеко за лінією зіткнення.

Координати оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів, які чудово знають свою роботу.

На відео – момент точного ураження станції ракетою, випущеною з M142 HIMARS".

Деталі: Комплекс Р-330Ж "Житель" призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

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Р-330Ж "Житель"
ілюстративне фото з вікіпедії

Теми: ССОвійнаДонецька область
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