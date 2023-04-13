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ССО и Силы обороны "хаймарснули" российского "Жителя"

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 07:16
ССО и Силы обороны хаймарснули российского Жителя
скриншот

Силы специальных операций выследили, а Силы обороны поразили из HIMARS российскую станцию помех Р-330Ж "Житель".

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "На Донецком направлении операторы ССО Украины вместе с подразделениями Сил обороны провели комплекс мероприятий, в ходе которых обнаружили позицию автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель". Станция находилась достаточно далеко за линией соприкосновения.

Координаты оперативно передали побратимам одного из ракетно-артиллерийских подразделений, которые прекрасно знают свою работу.

На видео - момент точного поражения станции ракетой, выпущенной из M142 HIMARS".

Детали: Комплекс Р-330Ж "Житель" предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.

ВИДЕО ДНЯ
 
Р-330Ж "Житель"
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Темы: ССОвойнаДонецкая область
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