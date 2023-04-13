Обстріли Херсонщини: є загиблий і поранені

За минулу добу загарбники випустили по Херсонській області 185 снарядів, внаслідок обстрілів загинула людина, ще двоє – отримали поранення.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив – 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів".

Деталі: В ОВА зазначили, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в місті Херсоні.

Внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, двоє – дістали поранення.