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Обстріли Херсонщини: є загиблий і поранені

Ольга Глущенко Четвер, 13 квітня 2023, 07:48
Обстріли Херсонщини: є загиблий і поранені
Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу загарбники випустили по Херсонській області 185 снарядів, внаслідок обстрілів загинула людина, ще двоє – отримали поранення.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив – 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів".

Деталі: В ОВА зазначили, що російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в місті Херсоні.

Внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, двоє – дістали поранення.

Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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