Обстріли Херсонщини: є загиблий і поранені
Четвер, 13 квітня 2023, 07:48
За минулу добу загарбники випустили по Херсонській області 185 снарядів, внаслідок обстрілів загинула людина, ще двоє – отримали поранення.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив – 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
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Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів".
Деталі: В ОВА зазначили, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в місті Херсоні.
Внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, двоє – дістали поранення.
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