Обстрелы Херсонщины: есть погибший и раненые
Четверг, 13 апреля 2023, 07:48
За минувшие сутки захватчики выпустили по Херсонской области 185 снарядов, в результате обстрелов погиб человек, еще двое - получили ранения.
Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин
Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил - 46 обстрелов, выпустив 185 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 5 раз".
Детали: В ОВА отметили, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в городе Херсоне.
В результате вражеского обстрела 1 человек погиб, двое – получили ранения.