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Обстрелы Херсонщины: есть погибший и раненые

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 07:48
Обстрелы Херсонщины: есть погибший и раненые
Обстрел Херсонщины. Иллюстративное фото Getty Images

За минувшие сутки захватчики выпустили по Херсонской области 185 снарядов, в результате обстрелов погиб человек, еще двое - получили ранения.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил - 46 обстрелов, выпустив 185 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

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Город Херсон враг обстрелял 5 раз".

Детали: В ОВА отметили, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в городе Херсоне.

В результате вражеского обстрела 1 человек погиб, двое – получили ранения.

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Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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