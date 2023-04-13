Захисники "відмінусували" ще 540 окупантів і 5 ворожих безпілотників
Четвер, 13 квітня 2023, 07:53
За минулу добу Сили оборони знищили ще 540 окупантів, 7 артилерійських систем і 5 дронів ворога.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 180590 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3646 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10) од,
- артилерійських систем – 2777 (+7) од,
- РСЗВ – 535 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 283 (+1) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 320 (+1).
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