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Захисники "відмінусували" ще 540 окупантів і 5 ворожих безпілотників

Ольга Глущенко Четвер, 13 квітня 2023, 07:53
Захисники відмінусували ще 540 окупантів і 5 ворожих безпілотників
фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 540 окупантів, 7 артилерійських систем і 5 дронів ворога.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 180590 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3646 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2777 (+7) од,
  • РСЗВ – 535 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 283 (+1) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 320 (+1).

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Теми: війнаГенштаб
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