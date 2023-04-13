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Защитники "отминусовали" еще 540 оккупантов и 5 вражеских беспилотников

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 07:53
Защитники отминусовали еще 540 оккупантов и 5 вражеских беспилотников
фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 540 оккупантов, 7 артиллерийских систем и 5 дронов врага.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 180590 (+540) человек ликвидировано,
  • танков – 3646 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 7053 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2777 (+7) ед,
  • РСЗО – 535 (+0) ед,
  • средств ПВО – 283 (+1) ед,
  • самолетов – 307 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+5),
  • крылатых ракет – 911 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5637 (+7) ед,
  • специальной техники – 320 (+1).

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Темы: войнаГенштаб
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