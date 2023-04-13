Окупанти гатили по Очеретиному: 1 людина загинула
Четвер, 13 квітня 2023, 08:29
Щонайменше одна людина загинула та ще двоє дістали поранення у результаті російських обстрілів Донеччини 12 квітня.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 12 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – в Очеретиному. Ще 2 людини в області дістали поранення".
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Деталі: Зокрема, окупанти поранили одного цивільного в Очеретиному та ще одного – у Курахівці.
Станом на ранок 13 квітня росіяни убили щонайменше 1 465 та поранили щонайменше 3 382 цивільних на Донеччині.
Кириленко підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.