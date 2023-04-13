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Окупанти гатили по Очеретиному: 1 людина загинула

Ірина БалачукЧетвер, 13 квітня 2023, 08:29
Окупанти гатили по Очеретиному: 1 людина загинула
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

Щонайменше одна людина загинула та ще двоє дістали поранення у результаті російських обстрілів Донеччини 12 квітня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 12 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – в Очеретиному. Ще 2 людини в області дістали поранення".

Деталі: Зокрема, окупанти поранили одного цивільного в Очеретиному та ще одного – у Курахівці.

Станом на ранок 13 квітня росіяни убили щонайменше 1 465 та поранили щонайменше 3 382 цивільних на Донеччині.  

Кириленко підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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