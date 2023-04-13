Оккупанты били по Очеретино: 1 человек погиб
Четверг, 13 апреля 2023, 08:29
По меньшей мере один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 12 апреля.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 12 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Очеретино. Еще 2 человека в области получили ранения".
Детали: В частности, оккупанты ранили одного гражданского в Очеретино и еще одного – в Кураховке.
По состоянию на утро 13 апреля россияне убили по меньшей мере 1 465 и ранили по меньшей мере 3 382 гражданских в Донецкой области.
Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.