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Оккупанты били по Очеретино: 1 человек погиб

Ирина БалачукЧетверг, 13 апреля 2023, 08:29
Оккупанты били по Очеретино: 1 человек погиб
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

По меньшей мере один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 12 апреля.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 12 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Очеретино. Еще 2 человека в области получили ранения".

Детали: В частности, оккупанты ранили одного гражданского в Очеретино и еще одного – в Кураховке.

По состоянию на утро 13 апреля россияне убили по меньшей мере 1 465 и ранили по меньшей мере 3 382 гражданских в Донецкой области. 

Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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