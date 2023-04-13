Масовий витік таємних документів США міг статися через співробітника військової бази – ЗМІ

Журналісти The Washington Post дізналися, що за масштабним витоком таємних документів розвідки США може стояти співробітник американської військової бази, який нібито зливав їх у мережу без особливих цілей та не зовсім усвідомлюючи наслідки.

Як повідомляє "Європейська правда", великий матеріал про це видання опублікувало після спілкування з людьми, які називають себе знайомими цього співробітника.

За описом друзів, це "молодий харизматичний ентузіаст", що цікавиться вогнепальною зброєю, а документами з роботи він почав ділитися зі знайомими на геймерській платформі вже давно, через те, що нудьгував під час пандемії.

Компанія з кількадесят осіб, яку об’єднував інтерес до "вогнепальної зброї, військового спорядження і Бога", сформувала у 2020 році закритий клуб на геймерській платформі Discord, потрапити у який можна було лише за запрошенням.

У минулому році один користувач з нікнеймом "OG" вперше опублікував якийсь документ із маловідомими абревіатурами, а після того один за іншим публікувалися ще сотні подібних.

"OG" нібито казав друзям, що знає "таємниці, які влада ховає від звичайних людей". Опубліковані документи він, як заявляє, приніс з роботи на "військовій базі", але не розкривав, про яку з них може йтися.

"OG" також розповідав, нібито проводив частину часу у засекречених приміщеннях, де заборонено використовувати мобільні телефони та інші власні пристрої, за допомогою яких потенційно можна щось скопіювати і винести назовні. Він нібито витратив години на переписування засекречених документів, щоби поділитися з друзями на сервері, який на той час був особливо важливим місцем спілкування для компанії через пандемію коронавірусу.

ВІДЕО ДНЯ

Поміж розвагами, "OG" розповідав друзям про "справи у світі" і "таємні операції влади", нібито з мотивацією, щоб друзі були обізнані про реальний стан справ і таким чином більш захищені.

"Він розумний хлопець. Він знав, що він робить, коли публікував документи – це не був якийсь випадковий витік", – розповідає один з компанії.

За якийсь час "OG" почав публікувати навіть не переписані, а сфотографовані документи з грифом, йшлося про "сотні фото".

У копіях документів, доступ до яких у реальності дозволений лише співробітникам урядових структур після ретельних перевірок, йшлося про широке коло питань – про пересування топ-політиків, розташування військ, аналітика щодо геополітичної ситуації, щодо спроб втручання інших країн у вибори.

Джерело, що розповіло WP деталі – учасник цього закритого клубу на Discord, який погодився говорити анонімно. Хлопцеві ще немає 18 років, тож видання навіть отримувало згоду матері на те, щоб записати його свідчення і зафіксувати їх на відео.

Його слова на умовах анонімності підтвердив ще один із компанії – який теж прочитав багато документів, опублікованих "OG".

Друзі кажуть, що знають реальне ім’я автора зливів і штат, де він проживає, але відмовилися здавати його.

The Washington Post також отримали доступ до ще близько 300 фотографій таємних документів. Більшість із цієї партії ще не потрапила у мережу. Частина цих документів – те, що OG нібито переписав. Журналісти також отримали аудіозапис, де OG спілкується з компанією, та архіви з чатів з їхнього спілкування на сервері Discord.

Один з анонімних співрозмовників каже, що був вражений "пророцькою здатністю" OG передбачати події у найближчому майбутньому. Він описує друга як "тренованого, сильного, озброєного – все, що можна очікувати у якомусь божевільному фільмі".

До журналістів потрапило і відео, де нібито "OG" стоїть у тирі – у спецокулярах, активних навушниках та з гвинтівкою, вигукує на камеру кілька расистських та антисемітських лозунгів і потім стріляє по мішені.

Один з компанії розповів журналістам, що познайомився з особою, яка ховається за нікнеймом OG, ще близько 4 років тому на іншому форумі – для фанів YouTube-блогера Oxide, який розповідає про зброю. Саме там сформувалася компанія, яка хотіла більш затишну атмосферу для спілкування і врешті знайшла її на Discord. Їхній сервер називався "Thug Shaker Central", OG був там адміністратором.

Друзі описують його як "беззаперечного лідера", кажуть, що він дуже очікував, що компанія уважно читатиме документи, а коли помітив, що інтерес не особливо значний – сердився.

Серед сфотографованих документів, які були опубліковані відносно недавно – матеріали про ситуацію на фронті в Україні, супутникові знімки руйнувань, завданих російськими ракетами українській енергетичній інфраструктурі, потенційні траєкторії польоту балістичних ракет КНДР, якби Пхеньян надумав цілити по території США, фотографії китайської повітряної кулі, яка залетіла до Сполучених Штатів і яку врешті збили.

OG публікував по кілька документів на тиждень, починаючи з кінця 2022 року.

На фотографіях подекуди нібито є деталі кімнати, які потенційно можуть натякнути слідчим на місце.

Один з друзів каже, що не вважає, що OG вороже налаштований до влади США чи працював на інтереси якоїсь країни, а у питанні війни Росії проти України не був ні на чиєму боці. Папка на сервері, де він публікував документи про війну РФ проти України нібито називалася "bear-vs-pig". При цьому друг каже, що той часто говорив про силові структури та розвідку США як "зловісну силу, яка хоче контролювати громадян", про "надмірний контроль" американської влади, що влада "ховає від громадськості жахливу правду".

За словами одного зі співрозмовників, у їхній компанії були люди з Росії та України, як і деяких інших країн Європи, Азії та Південної Америки. Доступ до папки, де викладалися документи про війну, мали нібито 25 активних членів групи, а найбільший інтерес до них проявляли саме ті, хто був "зі східного блоку і пострадянських країн".

28 лютого один з користувачів таємного сервера, нібито підліток, опублікував кілька десятків фото з таємними документами на іншому сервері Discord, пов’язаному з YouTube-блогером "wow_mao", і так почався масштабніший витік.

Платформа Discord заявила, що співпрацюватиме з американськими органами у рамках розслідування, яке почали у зв’язку з витоком, та утрималася від подальших коментарів.

Читайте детально про витік таємних документів США у статті "ЄвроПравди" "Військова (не)таємниця".