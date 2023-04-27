Звинувачений у витоку секретної інформації США в четвер постане перед судом

Військовослужбовець Національної гвардії США, звинувачений у витоку військової таємниці, у четвер постане перед федеральним судом, де прокурори, як очікується, будуть доводити, що він повинен залишатися під вартою, оскільки становить загрозу національній безпеці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Джек Дуглас Тейшейра був заарештований ФБР 13 квітня у своєму будинку в штаті Массачусетс і звинувачений у порушенні Закону про шпигунство. У четвер він має з'явитися в Окружному суді США у Вустері, штат Массачусетс, на слуханнях щодо його затримання.

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Прокурори стверджують, що 21-річний хлопець передав секретні документи, в тому числі ті, що стосуються пересування військ у війні Росії проти Україні, групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord.

У заяві, поданій пізно ввечері в середу, вони заявили, що він знищив докази у справі, а також вказали на його історію насильницьких погроз в Інтернеті, заявивши, що його слід затримати до суду, оскільки є ризик його втечі і він становить загрозу.

Згідно з поданою урядом заявою, Тейшейра, який жив з матір'ю і вітчимом, тримав біля свого ліжка шафку для зброї, в якій зберігалися пістолети, гвинтівки з затворною системою і гвинтівка військового зразка з магазином великої місткості.

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Агенти ФБР також знайшли протигаз, боєприпаси і те, що виглядало як "аксесуар, схожий на глушник, у шухляді його письмового столу", повідомляє уряд.

Вони також заявили, що побоюються, що він "все ще може мати доступ до великої кількості секретної інформації" і може бути мішенню для "ворожих держав, які можуть запропонувати йому безпечний притулок і спробувати сприяти його втечі зі Сполучених Штатів".

Адвокати Тейшейри в судовому засіданні в четвер заявили, що вони виступають проти досудового ув'язнення і просять суддю відпустити його додому під опіку батька. Вони запропонували внести заставу в розмірі 20 000 доларів США і носити пристрій моніторингу місцезнаходження, а також заборонити йому користуватися інтернетом без батьківського нагляду.

Вони також припустили, що їхній клієнт більше не має доступу до надсекретної інформації, і його не звинувачують у спробі її широкого розповсюдження.

"Немає жодних тверджень... що пан Тейшейра мав намір зробити ці документи широкодоступними в Інтернеті або хотів підірвати геополітичні справи Сполучених Штатів", – написали вони.

Раніше ЗМІ повідомили, що Тейшейра публікував секретну інформацію на кілька місяців раніше, ніж було відомо, і значно більшій групі користувачів.

Тейшейру звинувачують у несанкціонованому утриманні й передачі інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому вилученні секретної інформації та оборонних матеріалів, за що йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

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