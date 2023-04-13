Массовая утечка секретных документов США могла произойти из-за сотрудника военной базы – СМИ

Журналисты The Washington Post узнали, что за масштабной утечкой секретных документов разведки США может стоять сотрудник американской военной базы, который якобы сливал их в сеть без особых целей и не совсем осознавая последствия.

Как сообщает "Европейская правда", большой материал об этом издание опубликовало после общения с людьми, которые называют себя знакомыми этого человека из геймерской платформы.

По описанию друзей, это "молодой харизматичный энтузиаст", интересующийся огнестрельным оружием, а документами с работы он начал делиться со знакомыми на геймерской платформе уже давно, потому что скучал во время пандемии.

Реклама:

Компания из нескольких десятков человек, которую объединял интерес к "огнестрельному оружию, военному снаряжению и Богу", сформировала в 2020 году закрытый клуб на геймерской платформе Discord, попасть в который можно было только по приглашению.

В прошлом году один пользователь с никнеймом "OG" впервые опубликовал некий документ с малоизвестными аббревиатурами, а после того один за другим публиковались еще сотни подобных.

"OG" якобы говорил друзьям, что знает "тайны, которые власть скрывает от обычных людей". Опубликованные документы он, как заявляет, принес с работы на "военной базе", но не раскрывал, о какой из них может идти речь.

ВИДЕО ДНЯ

"OG" также рассказывал, якобы проводил часть времени в засекреченных помещениях, где запрещено использовать мобильные телефоны и другие собственные устройства, с помощью которых потенциально можно что-то скопировать и вынести наружу. Он якобы потратил часы на переписывание засекреченных документов, чтобы поделиться с друзьями на сервере, который в то время был особенно важным местом общения для компании из-за пандемии коронавируса.

Между развлечениями, "OG" рассказывал друзьям о "делах в мире" и "тайных операциях властей", якобы с мотивацией, чтобы друзья были осведомлены о реальном положении дел и таким образом более защищены.

"Он умный парень. Он знал, что он делает, когда публиковал документы – это не была какая-то случайная утечка", – рассказывает один из компании.

Через какое-то время "OG" начал публиковать даже не переписанные, а сфотографированные документы с грифом, речь шла о "сотнях фото".

В копиях документов, доступ к которым в реальности разрешен только сотрудникам правительственных структур после тщательных проверок, речь шла о широком круге вопросов – о передвижении топ-политиков, расположении войск, аналитика по геополитической ситуации, о попытках вмешательства других стран в выборы.

Источник, рассказавший WP детали – участник этого закрытого клуба на Discord, который согласился говорить анонимно. Парню еще нет 18 лет, поэтому издание даже получало согласие матери на то, чтобы записать его показания и зафиксировать их на видео.

Его слова на условиях анонимности подтвердил еще один из компании – который тоже прочитал много документов, опубликованных "OG".

Друзья говорят, что знают реальное имя автора сливов и штат, где он проживает, но отказались сдавать его.

The Washington Post также получили доступ к еще около 300 фотографиям тайных документов. Большинство из этой партии еще не попало в сеть. Часть этих документов – то, что OG якобы переписал. Журналисты также получили аудиозапись, где OG общается с компанией, и архивы чатов из их общения на сервере Discord.

Один из анонимных собеседников говорит, что был поражен "пророческой способностью" OG предсказывать события в ближайшем будущем. Он описывает друга как "тренированного, сильного, вооруженного – все, что можно ожидать в каком-то сумасшедшем фильме".

К журналистам попало и видео, где якобы "OG" стоит в тире – в спецодежде, активных наушниках и с винтовкой, выкрикивает на камеру несколько расистских и антисемитских лозунгов и затем стреляет по мишени.

Один из компании рассказал журналистам, что познакомился с человеком, который скрывается за никнеймом OG, еще около 4 лет назад на другом форуме – для фанов YouTube-блогера Oxide, который рассказывает об оружии. Именно там сформировалась компания, которая хотела более уютную атмосферу для общения и в итоге нашла ее на Discord. Их сервер назывался "Thug Shaker Central", OG был там администратором.

Друзья описывают его как "безоговорочного лидера", говорят, что он очень ожидал, что компания будет внимательно читать документы, а когда заметил, что интерес не особо значительный – сердился.

Среди сфотографированных документов, которые были опубликованы относительно недавно – материалы о ситуации на фронте в Украине, спутниковые снимки разрушений, нанесенных российскими ракетами украинской энергетической инфраструктуре, потенциальные траектории полета баллистических ракет КНДР, если бы Пхеньян надумал целиться по территории США, фотографии китайского воздушного шара, который залетел в Соединенные Штаты и который в итоге сбили.

OG публиковал по несколько документов в неделю, начиная с конца 2022 года.

На фотографиях кое-где якобы есть детали комнаты, которые потенциально могут намекнуть следователям на место.

Один из друзей говорит, что не считает, что OG враждебно настроен к власти США или работал на интересы какой-то страны, а в вопросе войны России против Украины не был ни на чьей стороне. Папка на сервере, где он публиковал документы о войне РФ против Украины якобы называлась "bear-vs-pig". При этом друг говорит, что тот часто говорил о силовых структурах и разведке США как "зловещей силе, которая хочет контролировать граждан", о "чрезмерном контроле" американских властей, что власти "прячут от общественности ужасную правду".

По словам одного из собеседников, в их компании были люди из России и Украины, как и некоторых других стран Европы, Азии и Южной Америки. Доступ к папке, где выкладывались документы о войне, имели якобы 25 активных членов группы, а наибольший интерес к ним проявляли именно те, кто был "из восточного блока и постсоветских стран".

28 февраля один из пользователей тайного сервера, якобы подросток, опубликовал несколько десятков фото с тайными документами на другом сервере Discord, связанном с YouTube-блогером "wow_mao", и так началась более масштабная утечка документов в сеть.

Подробно о попавших в сеть документах читайте в статье "Военная (не)тайна".