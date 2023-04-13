СБУ затримала радіомеханіка, який наводив "Шахеди" на оборонні об'єкти в Одесі

Служба безпеки України затримала в Одеській області інформатора, який надавав росіянам дані про розташування підрозділів Сил оборони і стратегічних об’єктів.

Джерело: повідомлення ОГП і СБУ

Дослівно: "Саме за його координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами "Shahed" по території обласного центру. За даними слідства, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу.

Реклама:

Чоловік поширював у створеній ним в месенджері "Telegram" групі, учасники якої були переважно росіяни, інформацію про місця розташування на оборонному підприємстві та поряд з ним підрозділів Сил оборони та їх озброєння. Крім того, інформатор "зливав" дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень".

Деталі: В СБУ заявляють, що після російських повітряних атак чоловік поширював у власній групі наслідки "прильотів" і розповідав про ступінь ураження атакованих обʼєктів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) та арештували на 2 місяці.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування триває.