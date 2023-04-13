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СБУ задержала радиомеханика, который наводил "Шахеды" на оборонные объекты в Одессе

"Украинская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 10:37
СБУ задержала радиомеханика, который наводил Шахеды на оборонные объекты в Одессе

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области информатора, который предоставлял россиянам данные о расположении подразделений Сил обороны и стратегических объектов.

Источник: сообщение ОГП и СБУ

Дословно: "Именно по его координатам оккупанты осуществили один из ударов иранскими дронами "Shahed" по территории областного центра. По данным следствия, пособником оккупантов оказался радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса.

Мужчина распространял в созданной им в мессенджере "Telegram" группе, участники которой были преимущественно россияне, информацию о местах расположения на оборонном предприятии и рядом с ним подразделений Сил обороны и их вооружения. Кроме того, информатор "сливал" данные по выполнению предприятием оборонных заказов".

Детали: В СБУ заявляют, что после российских воздушных атак мужчина распространял в собственной группе последствия "прилетов" и рассказывал о степени поражения атакованных объектов.

 

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) и арестовали на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

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Темы: ОдессаСБУпрокуратура
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