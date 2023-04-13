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США не видали візи делегації РФ, яка головує в Радбезі ООН

Четвер, 13 квітня 2023, 10:58
США не видали візи делегації РФ, яка головує в Радбезі ООН
Сергій Лавров. Фото МЗС РФ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров має головувати у квітні на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, однак США поки не видали дозвіл на прибуття спецлітака міністра та візи для російської делегації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Посол Росії у США Анатолій Антонов закликав Вашингтон видати дозвіл на використання спеціального літака Лаврова та візи для російської делегації в ООН.

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"Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видачею віз нашій делегації, включаючи наших журналістів", – заявив Антонов.

Він також сказав, що США "не дали згоди на прибуття літака" Лаврова.

Антонов підкреслив, що хоча до цієї події залишається ще кілька днів, визначеності все ще немає.

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Нагадаємо, до складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН, включаючи Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Росія з 1 квітня на ротаційній основі почала головування в Радбезі ООН.

Президент України у зв’язку з цим закликав до реформи Радбезу, "щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".

Глава МЗС Чехії підтримав заклик Києва, за реформу Ради безпеки ООН висловилася і Туреччина.

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