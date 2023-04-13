США не выдали визы делегации РФ, которая председательствует в Совбезе ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должен председательствовать в апреле на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, однако США пока не выдали разрешение на прибытие спецсамолета министра и визы для российской делегации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон выдать разрешение на использование специального самолета Лаврова и визы для российской делегации в ООН.

Реклама:

"Мы призываем Вашингтон не медлить с выдачей виз нашей делегации, включая наших журналистов", – заявил Антонов.

Он также сказал, что США "не дали согласия на прибытие самолета" Лаврова.

Антонов подчеркнул, что хотя до этого события еще остается несколько дней, определенности все еще нет.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН.

Президент Украины в связи с этим призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир".

Глава МИД Чехии поддержал призыв Киева, за реформу Совета безопасности ООН высказалась и Турция.