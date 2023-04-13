США не выдали визы делегации РФ, которая председательствует в Совбезе ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должен председательствовать в апреле на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, однако США пока не выдали разрешение на прибытие спецсамолета министра и визы для российской делегации.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.
Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон выдать разрешение на использование специального самолета Лаврова и визы для российской делегации в ООН.
"Мы призываем Вашингтон не медлить с выдачей виз нашей делегации, включая наших журналистов", – заявил Антонов.
Он также сказал, что США "не дали согласия на прибытие самолета" Лаврова.
Антонов подчеркнул, что хотя до этого события еще остается несколько дней, определенности все еще нет.
Напомним, в состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.
Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН.
Президент Украины в связи с этим призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир".
Глава МИД Чехии поддержал призыв Киева, за реформу Совета безопасности ООН высказалась и Турция.