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США не выдали визы делегации РФ, которая председательствует в Совбезе ООН

Четверг, 13 апреля 2023, 10:58
США не выдали визы делегации РФ, которая председательствует в Совбезе ООН
Сергей Лавров. Фото МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должен председательствовать в апреле на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, однако США пока не выдали разрешение на прибытие спецсамолета министра и визы для российской делегации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон выдать разрешение на использование специального самолета Лаврова и визы для российской делегации в ООН.

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"Мы призываем Вашингтон не медлить с выдачей виз нашей делегации, включая наших журналистов", – заявил Антонов.

Он также сказал, что США "не дали согласия на прибытие самолета" Лаврова.

Антонов подчеркнул, что хотя до этого события еще остается несколько дней, определенности все еще нет.

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Напомним, в состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН.

Президент Украины в связи с этим призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир".

Глава МИД Чехии поддержал призыв Киева, за реформу Совета безопасности ООН высказалась и Турция.

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