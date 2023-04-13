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По всій Україні майже на годину оголошували повітряну тривогу

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 квітня 2023, 11:32
По всій Україні майже на годину оголошували повітряну тривогу
фото Getty Images

По всій території України 13 квітня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: Об 11.28 почав лунати сигнал сирен у Києві, тривога швидко поширилася на всі регіони країни.

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Швидкість поширення тривоги свідчила про ймовірний злет в РФ винищувача МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал". 

Оновлено: Приблизно за 47 хвилин почали йти відбої.

Що передувало: 6 квітня з Білорусі до Росії перелетіои три винищувачі МіГ-31К.

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Теми: повітряна тривога
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