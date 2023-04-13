По всій Україні майже на годину оголошували повітряну тривогу
Четвер, 13 квітня 2023, 11:32
По всій території України 13 квітня оголошували повітряну тривогу.
Джерело: мапа тривог
Деталі: Об 11.28 почав лунати сигнал сирен у Києві, тривога швидко поширилася на всі регіони країни.
Швидкість поширення тривоги свідчила про ймовірний злет в РФ винищувача МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал".
Оновлено: Приблизно за 47 хвилин почали йти відбої.
Що передувало: 6 квітня з Білорусі до Росії перелетіои три винищувачі МіГ-31К.