По всій Україні майже на годину оголошували повітряну тривогу

По всій території України 13 квітня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: Об 11.28 почав лунати сигнал сирен у Києві, тривога швидко поширилася на всі регіони країни.

Швидкість поширення тривоги свідчила про ймовірний злет в РФ винищувача МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал".

Оновлено: Приблизно за 47 хвилин почали йти відбої.

Що передувало: 6 квітня з Білорусі до Росії перелетіои три винищувачі МіГ-31К.