По всей Украине почти на час объявляли воздушную тревогу
Четверг, 13 апреля 2023, 11:32
По всей территории Украины 13 апреля объявляли воздушную тревогу.
Источник: карта тревог
Детали: В 11.28 начал звучать сигнал сирен в Киеве, тревога быстро распространилась на все регионы страны.
Скорость распространения тревоги свидетельствует о вероятном взлете в РФ истребителя МиГ-31К, который может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал".
Обновлено: Примерно через 47 минут начали идти отбои.
Что предшествовало: 6 апреля из Беларуси в Россию перелетели три истребителя МиГ-31К.