По всей Украине почти на час объявляли воздушную тревогу

По всей территории Украины 13 апреля объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог

Детали: В 11.28 начал звучать сигнал сирен в Киеве, тревога быстро распространилась на все регионы страны.

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Скорость распространения тревоги свидетельствует о вероятном взлете в РФ истребителя МиГ-31К, который может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Обновлено: Примерно через 47 минут начали идти отбои.

Что предшествовало: 6 апреля из Беларуси в Россию перелетели три истребителя МиГ-31К.