Поліція почала розслідувати руйнування в Лаврі після виїзду УПЦ МП

Поліція Києва розпочала розслідування за фактом руйнувань одного із корпусів на території Києво-Печерської лаври.

Джерело: повідомлення поліції Києва

Дослівно: "До поліції звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій".

Деталі: Печерське управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 ККУ - умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин.

Передісторія: