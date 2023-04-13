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Поліція почала розслідувати руйнування в Лаврі після виїзду УПЦ МП

"Українська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 11:45
Поліція почала розслідувати руйнування в Лаврі після виїзду УПЦ МП
Фото: Мінкульт

Поліція Києва розпочала розслідування за фактом руйнувань одного із корпусів на території Києво-Печерської лаври.

Джерело: повідомлення поліції Києва

Дослівно: "До поліції звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій".

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Деталі: Печерське управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 ККУ - умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин.

Передісторія:

  • 12 квітня Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що комісія розпочала перевірку Києво-Печерської лаври.
  • Тоді ж комісія склала заяву про злочин щодо знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини
  • 29 березня у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) провела останнє богослужіння там. З 30 березня духовенство УПЦ (МП) мало покинути київську лавру.

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Теми: поліціярелігія
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